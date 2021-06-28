Sigorta primlerinde artış bekleniyor

ALMANYA’da maaşlardan ve emekli aylıklarından düzenli olarak kesilen hastalık sigorta primlerinin yeniden artabileceği endişesi doğdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yasal Hastalık Sigorta Kasaları Birliği Başkanı Doris Pfeiffer, Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD) tarafından duyurulan hükümet kararına karşı çıktı. Hükümet tarafından belirlenen vergilerden aktarılacak sigorta sübvansiyon desteğinin yeterli olmadığını vurgulayan Pfeiffer, sigorta prim yükünün arttığını, bu nedenle 2021 yılı içinde yaklaşık 15 milyar euroluk bir açık beklendiğini söyledi. Hükümet tarafından belirlenen 7 milyarlık ek desteğin yeterli gelmeyeceğini belirten Pfeiffer, daha fazla takviye yapılmasının gerekli olduğunu vurgulayarak, “Aksi takdirde sigorta aidatlarının gelecek yıldan itibaren radikal bir şekilde artış göstermesi kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Prim ücretlerinin artması durumunda hükümetin sosyal kesintileri yüzde 40’ın altına düşürme hedefinin de tutmayacağını söyleyen Pfeiffer, kararın vatandaşlar lehine tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulundu.