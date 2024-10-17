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Sigorta katkı payları aratacak

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#Almanya#Sigorta Katkı Payları#AVRUPADAN HABERLER
Sigorta katkı payları aratacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 10:14

Almanya’da işçi ve işverenlerin yasal sağlık sigortası katkı paylarının önümüzdeki yıl önemli ölçüde artması gündemde. 2025 yılı için 13.8 milyar Euro’luk bir finansman açığı öngören Yasal Sağlık Sigortası (GKV) uzmanlar kurulu bu nedenle ortalama ek katkı payının 0.8 puan artırılarak yüzde 2.5’e çıkarılmasını tavsiye etti.

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GKV’nin verdiği bilgiye göre, bu tahmin, sağlık sigortalarının toplam gelir ve giderleri arasındaki ilişkiye dayanıyor. 2025 yılı için sigorta giderlerinin 341.4 milyar Euro olarak hesaplandığı belirtildi. Almanya’da yaklaşık 75 milyon kişinin yasal olarak sigortalı olduğu biliniyor. Federal Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım’a kadar gelecek yıl için ortalama ek katkı payını açıklayacak. Ancak nihai oranı her sigorta şirketi kendisi belirleyecek.

Sigorta katkı payları aratacak

ÖZEL FESİH HAKKI TANINACAK
Şu an güncel GKV listesine göre ek katkı payı yüzde 0.7 ile 3.28 arasında değişiyor. Ağustos ayında ortalama ek katkı payı yüzde 1.78 olarak açıklanmıştı. Hesaplamalara göre, ek katkı payındaki 0.8 puanlık bir artış, aylık brüt 3 bin Euro geliri olan bir kişi için net maaşta aylık 12 Euro kayıp anlamına gelecek, aynı miktarı işveren de ödeyecek. Ek katkı payını artıran sigorta şirketlerinde ise sigortalılara özel fesih hakkı tanınacak.

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TEDAVİ MASRAFLARI ARTTI
Sağlık Bakanlığı’na göre, 2024 yılının ilk yarısında sigorta giderleri 161.3 milyar Euro’ya ulaştı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 artış gösterdi. Bakanlık, özellikle hastane tedavi masraflarının ilk altı ayda 3.6 milyar Euro artarak giderlerin yükselmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Artan vaka sayıları ve yükselen bakım personeli maliyetleri de nedenler arasında gösteriliyor. Ayrıca, yılın ilk yarısında ilaç harcamaları yüzde 10 oranında yani yaklaşık 2.5 milyar Euro arttı.

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#Almanya#Sigorta Katkı Payları#AVRUPADAN HABERLER

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