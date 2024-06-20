Sığınmacılarda Ukraynalı farkı!

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RUSYA’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş yeni bir göç dalgasına neden oldu. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar AB ülkelerine akın etti. Yıllardır göçle mücadele eden ve Orta Doğu’dan gelen mülteci akını konusuna çözüm arayan Avrupa, Ukrayna’dan gelen sığınmacılara ise kucak açtı. AB ülkeleri, Ukraynalılara, dünyanın başka yerlerindeki çatışmalardan kaçanlardan daha iyi davrandı. Bu tespit, Avrupa Konseyi’nin ırkçılıkla mücadele komisyonu ECRI tarafından hazırlanan yıllık raporda yer aldı. ECRI, AB üyesi ülkeleri herkesi eşit şekilde desteklemeye çağırdı.

Raporda, savaşın başladığı Şubat 2022’den beri Ukraynalı mültecileri desteklemek için gösterilen çabadan övgüyle bahsedildi. Ancak Ukrayna’dan gelmiş olsalar bile mültecilere yaklaşımın etnik kökene göre değişiklik gösterdiğine dikkat çekildi. Buna göre; Ukrayna vatandaşı Romanlara, diğer Ukraynalılara kıyasla daha kötü koşullarda konaklama seçenekleri önerildi. Savaşın başlamasından kısa süre sonra Afrikalıların sınırı geçerek Avrupa’ya girmelerine ise izin verilmedi. Rapora göre ayrıca Ukraynalı mültecilere yönelik karşılama merkezleri ve hizmetler ile diğer mülteci ve sığınmacılara sunulanlar arasında ciddi kalite farkı olduğu belirtildi.

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ECRI yöneticisi Johan Friestedt, “Yeni normal, herkesi tıpkı Ukraynalılar gibi karşılamak olmalı” dedi. Bulguların paylaşıldığı basın toplantısı sırasında konuşan ECRI Başkanı Bertil Cottier ise ‘beyaz oldukları için mi’ Ukraynalılarla daha iyi dayanışma gösterildiği sorusuna, “İnsanlar az çok sizin gibiyse bu her zaman daha kolay” yanıtını verdi. Komisyondan yapılan açıklamada, etnik kökeni, rengi veya dini farketmeksizin yerinden olan herkese eşit koruma ve destek sağlanması gerektiği vurgulandı. Rapora göre, Ukraynalılara yönelik de nefret söylemi vakaları yaşansa da genel olarak kamuoyu desteği sürüyor. Avrupa çapında yaklaşık 6 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor. Raporda, 7 Ekim’deki Hamas saldırısı sonrası Müslümanlara yönelik nefret olaylarının arttığı yer aldı. ECRI raporunda, “Müslümanlar, topluluğun tümü şiddetle bağlantılıymış gibi 7 Ekim’deki saldırıdan dolayı suçlandı” dedi.

MÜSLÜMAN KIZLAR MAĞDUR OLDU

Cottier, siyasetçilerin tamamen seçim kaygısıyla “Avrupanın İslamlaşması gibi sözde bir tehditten” bahsettikleri birçok vaka olduğunu söyledi. 7 Ekim sonrası dini semboller taşıyan veya geleneksel kıyafet giyenlerin terörle ilişkilendirildiğine dikkat çekilen raporda, bu durumdan en çok okul çağındaki Müslüman kız öğrencilerin mağdur olduğu kaydedildi. Bazı Avrupa ülkelerinde ayrıca antisemitizmin arttığı, Yahudilere yönelik ölüm tehditleri ve diğer saldırıların yaşandığı da tespit edildi.