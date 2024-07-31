Sığınmacılara daha az para ödensin

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ALMANYA’da SPD, Yeşiller ve FDP tarafından Hartz IV’ün yerine hayata geçirilen ‘Yurttaş Parası’ tartışmaları yoğunlaşırken, ana muhalefet CDU/CSU sığınmacılara daha az ödeme yapılmasını yeniden gündeme getirdi. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann’dan sonra ‘kardeş parti’ CSU da sosyal yardım nitelikli ödemelerde köklü bir reforma gidilmesini istedi. CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, sığınmacılara ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinden daha düşük ödeme yapılmasını önerdi. Dobrindt aynı zamanda kabul edilen ve kendilerine gösterilen iş yerlerinde çalışmayı reddeden sığınmacılara yapılan ödemelerde hissedilecek düzeyde kesinti yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

KAMU YARARINA ÇALIŞSINLAR

CDU İç Politika Uzmanı Alexander Thorm ise sosyal yardımla geçinen sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışmaya zorlanmalarını istedi. “Sabahları dil öğrensinler, öğleden sonra da parkları temizlesinler. Herkes katkıda bulunmalı” diyen CDU’lu politikacı, katkıda bulunmak istemeyenlere daha az ödeme yapılmasını istedi. Hükümet ortağı FDP Federal Meclis milletvekili Pascal Kober de ‘Yurttaş Parası’ ödemelerinin farklı gruplara göre yeniden belirlenmesini gündeme getirdi.

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5.5 MİLYON KİŞİ ALIYOR

Federal Çalışma Ajansı’nın verilerine göre Almanya’da 5 milyon 548 bin 518 kişiye ‘Yurttaş Parası’ ödeniyor. Bunlardan 2 milyon 891 bin 958’inin Alman vatandaşı, 2 milyon 656 bin 504’ünün yabancı olduğu belirtildi. Almanya’da sosyal yardımla geçinen her 10 kişiden birinin Suriyeli olduğu ve 2010 yılından bu yana sosyal yardım alan yabancıların oranı yüzde 19.6’yken bu oran geçen yıl yüzde 47.3’e yükseldi.