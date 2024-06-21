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Sığınmacılara aylık ödenekte 50 Euro sınırı

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#Almanya#Sığınmacı Ödeneği#Ödenekte Sınırlama
Sığınmacılara aylık ödenekte 50 Euro sınırı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 09:55

Almanya’da eyalet başbakanları, Başbakan Olaf Scholz liderliğinde Berlin’de bir araya geldi ve doğal afet durumları için sigorta zorunluluğu ile göç ve mülteci konularını ele aldı. Zirvede, sığınmacılara kendi isimlerine düzenlenecek ödeme kartları aracılığıyla ayda en fazla 50 Euro nakit ödeme yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

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GÖRÜŞMEDEKİ önemli konulardan biri olan doğal afet için zorunlu sigorta konusunda uzlaşma sağlanamadı. Federal hükümet, eyaletlerin sel ve diğer doğal tehlikelere karşı zorunlu sigortanın ülke çapında uygulanması talebine itirazını sürdürdü. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, “Eyaletlerin talep ettiği zorunlu sigorta Almanya’da yaşamayı daha pahalı hale getirecek, büyük bir bürokrasiyi beraberinde getirecek ve devleti mali sorumluluktan kurtarmayacaktır” diyerek hükümetin olumsuz tutumunu açıkladı. Ancak Başbakan Olaf Scholz ile eyalet başbakanları arasında yapılan toplantıda konuyla ilgili görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

RHEIN: ‘ÖNEMLİ BİR İŞARET’
Mülteci konusu da toplantının ana maddelerinden birini oluşturdu. Uzun süredir tartışılan mülteciler için ‘nakit sınırı’ tartışmasında önemli bir gelişme yaşandı. Eyalet başbakanları ve federal hükümet, gelecekte mültecilere ödeme kartı aracılığıyla en fazla 50 Euro nakit ödeme yapılması konusunda anlaştı. Mülteciler bu kartı yurt dışında ödeme yapmak için kullanamayacak. Ancak satın alacakları ürünler konusunda herhangi bir kısıtlama olmayacak. Hessen Başbakanı Boris Rhein (CDU) görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, eyaletlerin bu konuda hemfikir olmasının ‘çok önemli bir işaret’ olduğunu söyledi. Öte yandan mültecilere verilen paranın yurt dışına transferine de engelleme getirilecek.

Sığınmacılara aylık ödenekte 50 Euro sınırı

Stephan Weil, Olaf Scholz, Boris Rhein

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‘UZMAN GÖRÜŞLERİ YETMEZ’
Zirveden önce de eyalet başbakanları, koalisyon hükümetinden ‘iltica prosedürlerinin transit ve üçüncü ülkelere kaydırılmasına yönelik somut modeller geliştirmesini ve özellikle de AB mevzuatı ve ulusal iltica hukukunda gerekli değişiklikleri ele almasını’ talep eden göç konulu bir belge üzerinde de anlaştı. Başbakan Olaf Scholz eyaletlere Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde iltica prosedürleri olasılığı konusunda daha fazla kontrol sözü verdi. Scholz, federal hükümetin bir sonraki Eyaletler Başkanları Konferansı’nda bu konuda rapor vermeye devam edeceğini söyledi. Konferansın Başkanı, Hessen Başbakanı Boris Rhein (CDU), uzman görüşleriyle yetinmeyeceklerini söyledi. Eyalet başbakanları konferansıyla eş zamanlı olarak eyalet içişleri bakanları da bir araya geldi. Ağır suçluların ve radikallerin Afganistan ve Suriye’ye sınır dışı edilmesi konusunda hızlı bir çözüm bulunması istendi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de konferansa katıldı ve sınır dışı etme çabalarının mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

 

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#Almanya#Sığınmacı Ödeneği#Ödenekte Sınırlama

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