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Sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ istedi

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#ALMANYA#SODER#AVRUPADAN HABERLER
Sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ istedi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 11:02

CSU lideri Markus Söder, sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ getirilmesini önerdi, hükümet ortağı FDP bu öneriye tam destek verdi.

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ALMANYA’da, düzensiz göçün engellenmesi ve sığınmacı sayısının sınırlandırılması tartışmaları devam ediyor. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder, yılda en fazla 100 bin sığınmacı başvurusunda bulunulmasına izin verilmesini önerdi. Söder, SPD, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümeti ile ana muhalefet CDU/CSU arasında yarın devam edecek görüşmelerde bu önerisinin üzerinde durulmasını istedi. Alman devlet televizyonu ARD’ye bir demeç veren Söder, ülkeye gelecek sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ uygulamasında ısrarlı olduklarını belirtirken, “Sürekli olarak sığınmacı sayısı aşağı çekilmeli. Yılda en fazla 100 bin kişiye sığınma başvurusunda bulunma izni verilmeli. Ayrıca sığınma başvuruları kabul edilmeyenler de derhal sınır dışı edilmeli” dedi. CSU’lu politikacı, Almanya’nın çeşitli kesimlerinde insanların, yabancı sayısındaki artış nedeniyle kendilerini kendi ülkelerinde hissetmedikleri görüşünü de savundu.

Sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ istedi

Christian Lindner

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FDP’DEN TAM DESTEK
Markus Söder’in sığınmacı sayısına ‘üst sınır’ getirilmesi önerisine hükümet ortağı FDP’den de destek geldi. Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), koalisyon hükümetinin de düzensiz göçün engellenmesinde ve sığınmacı sayısının sınırlandırılmasında kararlı olduğunu belirtirken, Söder’in ‘üst sınır’ önerisini yerinde bulduğunu açıkladı. Öte yandan, Almanya’nın ülkede suç işleyen 28 Afgan sığınmacıyı sınır dışı etmesi üzerine yerel yönetimlerden ‘sınır dışı etme birlikleri’ oluşturulması sesleri yükselmeye başladı. Haklarında sınır dışı kararı verilen sığınmacı adaylarının ülkelerine geri gönderilmesi için bu birliklerin derhal devreye sokulması istendi.

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#ALMANYA#SODER#AVRUPADAN HABERLER

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