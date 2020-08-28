Sığınmacı Jalloh’un ölümü hâlâ sır!

SAKSONYA Anhalt Eyalet Meclisi tarafından görevlendirilen Jerzy Montag ve Manfred Nötzel 303 sayfalık raporda, ihmalin bulunmadığını yazdı. Mitteldeutsche gazetesinde yer alan habere göre iki özel soruşturmacının raporunda soruşturmayı açacak bir bilgi ve delilin de olmadığını yazdı. Soruşturmacılar raporu Meclis’e teslim etti. Sierra Leone’den gelip Almanya’ya sığınma talebinde bulunan Oury Jalloh, 2005 yılında hücrede yanarak ölmüş, açılan iki soruşturmada yetkililerin kusuru bulunmadığı gibi neden öldüğü de aydınlanamamıştı. 2017 yılında Halle Savcılığı da açtığı soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatmıştı.

POLİSLERCE YAKILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kamuoyunda polislerce yakıldığı yönünde iddialar da ortaya atılmıştı. Bunun üzerine eyalet meclisi de soruşturmayı yürütmeleri için iki kişi atamıştı. Gazetede yer alan habere göre iki soruşturmacı Halle savcısının takipsiz kararını vermesini doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendirdi. Emniyetin karakolda görevli polislerle ilgili soruşturma açmama kararı da raporda, edinilen bilgiler ışığında doğru olduğu belirtildi.