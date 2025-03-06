Sığınma davalarında ciddi artış!

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2023’te bu sayı 72 bin, 2022’de ise yaklaşık 62 bin civarındaydı. Deutsche Richterzeitung gazetesinin eyaletlerin ilgili bakanlıklarına yönelik yaptığı bir anket, 2017 ve 2018 yıllarında reddedilen sığınma başvurusu sahiplerinin daha fazla dava açtığını, ancak daha sonra bu sayıların düştüğünü ortaya koydu. İdari mahkemelerin artan dava yüküyle mücadelesinin bir nedeni de Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) önceki yıllardan kalan sığınma başvurularını daha hızlı sonuçlandırması. Geçen yıl tam 100 bin 494 yeni ana dava açıldı, bu da 2022’ye kıyasla yüzde 62’lik bir artış anlamına geliyor.





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EN YÜKSEK DAVA KRV’DE

En yüksek dava sayısı 19 bin 267 ile Kuzey Ren-Vestfalya’da kaydedildi. Onu 15 bin 278 davayla Bavyera ve 12 bin 755 davayla Baden-Württemberg izledi. İki yıllık karşılaştırmada en büyük artışlar ise yüzde 134 ile Brandenburg ve yüzde 116 ile Mecklenburg-Vorpommern’de görüldü. Dava süreleri son dönemde kısalmaya başlasa da, çoğu eyalette bu süreler, eyalet başbakanları konferansının hedeflediği en fazla altı aylık sürenin hâlâ üzerinde seyrediyor. Rheinland-Pfalz, 5.4 aylık ortalama dava süresiyle en iyi performansı gösteren eyalet oldu. Baden-Württemberg 7.9 ay, Saksonya-Anhalt 8.3 ay ve Saarland 8.5 ay ise hedeflenen süreye yaklaştı. Bununla birlikte, 12 eyalette dava süreleri hâlâ 10.9 ile 24.5 ay arasında değişen iki haneli rakamlarda seyrediyor.

DAVA SÜRELERİ DÜŞÜYOR

Alman Hakimler Birliği Federal Genel Müdürü Sven Rebehn, “İdari mahkemeler yavaş yavaş artan dava yükünün önüne geçiyor, dava süreleri belirgin şekilde düşüyor. Ancak, davalardaki mevcut dinamik artış devam ederse, bu trend yeniden sekteye uğrayabilir” dedi. Rebehn, sığınma davalarının hızlandırılması için özellikle uzmanlaşmış sığınma mahkemelerine odaklanmanın ve daha fazla yargıcın görevlendirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.