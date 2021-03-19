Sığınacak ev ararken, ırkçıların hedefi oldu

“15 yıldır kirada oturduğum daire önceki yıl aniden satıldı. Yeni ev sahibi ‘Kendimiz oturacağız’ diyerek çıkış verdi. Bölgedeki konut sıkıntısı biliniyor, ‘Nereye gideyim’ diye çok yalvardım. Ancak yalvarmam, yakınmam fayda etmedi. Mahkemelik olduk. 1.5 yıldır mahkemelerle uğraşıyorum. Son olarak 5 ay süre tanındı, yasalar gereği ağustos ayında çıkmam gerekiyormuş. Her yere başvurdum, verilen cevap ‘Talep çok, sıranızı bekleyeceksiniz’ oldu. Sıra ne zaman gelecek belli değil. Kendim buradan daha küçük bir daire buldum, ev sahibi iki küçük oda için yan masraflar hariç tam 1165 euro istedi. O parayı nasıl vereyim. Hastalık nedeniyle uzun zamandır çalışamıyorum. Ev kiramı sosyal daire ödüyor, kira yardımı üç kişilik aile için 875 euro ile sınırlı. 18 yaşındaki kızım meslek öğrenimi görüyor. 1 yaşında oğlum var, çocuklarıma yalnız bakıyorum.”



‘NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM’

Diğer yandan aşırı sağcıların hedefi haline geldiğini belirten Özlem Kaplan, şunları söyledi: “Ben, ev ve sağlık sorunlarıyla uğraşırken, başka derdim yokmuş gibi bir de ırkçılar musallat oldu. Mahkemeden dolayı yerel bir gazetede haber yapıldı. O gün bugündür rahatım iyice kaçtı. Sosyal medya üzerinden devamlı hakaret yağmuruna tutuluyorum, evimi arayıp tehdit eden bile oldu. ‘Ülkene geri dön, burada ne işin var, sana Erdoğan baksın’ gibi laflar ediliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Her gün konut dairesini arayıp soruyorum, ama olumlu bir cevap yok. Sığınacak yer arıyorum.”