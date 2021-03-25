Sigaraya vergi zammı kapıda

EN büyük vergi artışının, şimdiye kadar sigaralara uygulanan yüksek vergi oranlarından muaf tutulan elektronik sigara ürünlerine olacağı ve yeni vergilerle söz konusu ürünlerin yüzde 100 zamlanacağı ifade edildi. Diğer yandan elektronik sigaraların yanı sıra nargilenin de sigara ve puro gibi vergi muamelesine tabi olacağı vurgulandı.

Yeni vergilerle birlikte bir paket sigaranın ülke içinde ortalama 7 euro tutarında olacağı kaydedildi. Diğer yandan yeni vergi reformu sigara sektörü temsilcileri tarafından kaçak kullanımın önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilirken, Alman Çocuk ve Gençlik Hekimleri Birliği kararı olumlu karşılıyor.