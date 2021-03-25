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Avrupa
MÜNİH / Fotoğraflar: Alamy.com
Haber Giriş: 25.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Sigaraya vergi zammı kapıda

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Sigaraya vergi zammı kapıda

Almanya’da her türlü tütünlü ürüne uygulanan vergilerin gelecek yıldan itibaren büyük ölçüde artırılacağı bildirildi. Hükümetin hazırladığı yasaya göre hem gençleri koruma hem de sağlık sektörünü rahatlama amacıyla artırılacağı belirtilen zamlardan, her yıl ekstra 1.2 milyar euro gelir elde edileceği ifade edildi.

EN büyük vergi artışının, şimdiye kadar sigaralara uygulanan yüksek vergi oranlarından muaf tutulan elektronik sigara ürünlerine olacağı ve yeni vergilerle söz konusu ürünlerin yüzde 100 zamlanacağı ifade edildi. Diğer yandan elektronik sigaraların yanı sıra nargilenin de sigara ve puro gibi vergi muamelesine tabi olacağı vurgulandı.
Yeni vergilerle birlikte bir paket sigaranın ülke içinde ortalama 7 euro tutarında olacağı kaydedildi. Diğer yandan yeni vergi reformu sigara sektörü temsilcileri tarafından kaçak kullanımın önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilirken, Alman Çocuk ve Gençlik Hekimleri Birliği kararı olumlu karşılıyor.

Sigaraya vergi zammı kapıda

 

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