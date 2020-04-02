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Avrupa
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Sigara fiyatları yüzde 37 zamlandı

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Sigara fiyatları yüzde 37 zamlandı
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Danimarka’da bir sigara paketi, yüzde 37’lik zammın ardından 55 krona (54 lira) yükseldi.

DANİMARKA hükümetinin geçen yıl aralık ayında aldığı, sigara fiyatlarını 2020 ve 2022 yıllarında artırma kararı, yürürlüğe girdi. 1 Nisan’da uygulanmaya başlayan yeni fiyatlarla birlikte, Danimarka’da 40 krona (39 lira) satılan bir sigara paketi 55 krona (54 lira) yükseldi. Ülkede sigara fiyatlarındaki artış 2022’de de sürecek. Hükümetin açıkladığı sigara zammına göre, 1 Nisan’da 55 krona yükselen bir paket sigaranın fiyatı, 2022’de 60 krona (58 lira) çıkacak. Hükümet söz konusu zamlarla, sigara tiryakilerinin sayısını düşürmeyi hedefliyor.

 

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