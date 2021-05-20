Sıfırdan marka yarattı, 8 milyon satıp 20 milyon euro ciro yaptı

‘4Bro’ etiketli buzlu çaylar, balonlu sakızlar (Bubble gum) ve benzer atıştırmalık ürünler, özellikle gençlerin favorileri arasında bulunuyor. Tanıtım için sosyal medya kanallarının gücünü kullandığını, çocukluğunda dedesine Türkiye’deki semt pazarlarında yardım ederek ilk deneyimlerini kazandığını belirten Ergün’ün başarısından övgüyle söz ediliyor. Geçen yılın Nisan ayında kurduğu marka ile 20 milyon euro ciro yaptıklarını ve ayda ortalama 8 milyon adet ürün sattıklarını belirten 46 yaşındaki Engin Ergün, bu yılki hedeflerinin 80 milyon euro olduğunu söyledi. ‘Bros’ ve ‘Sis’ gibi isimler verdiği ürünlerin sadece özel tatlarıyla değil, ambalajlarıya da dikkat çektiğini belirtien Ergün, ürünlerinin hemen hemen tanınmış tüm süpermarket ve benzin istasyonlarında bulunduğunu belirtti. ‘HİÇBİRİ BU KADAR İLGİ GÖRMEDİ’

Özel hazırlanan aplikasyon üzerinden kampanyalar yapan Ergün, başta Netflix üyeliği ve tanınmış kuaför zincirleri ile çeşitli işletmelerde kullanılmak üzere tüketicilerine puanlar veriyor. ‘4Bro’ ürünlerini satışa sunan Rewe süpermarketler zinciri Dortmund yetkilisi Timo Franke, şimdiye kadar hiçbir büyük buzlu çay üreticisinin kısa sürede gençler arasında bu kadar ilgi görmediğini söyledi.

BAŞARIYA GİDEN ADIMLAR

Dortmund’da işletme ve ekonomi eğitimi gören Ergin Ergün, eğitiminden sonra E-Plus telefon şirketinde işe başladı. Buradan ayrıldıktan sonra pazarlama alanında kendi şirketini kuran Ergün, 2007’de büyük toptancılık işine girdi. Özellikle içecek sektöründe deneyim kazanan 46 yaşındaki girişimci, son olarak geçen yılın nisan ayında ünlü içecek üreticisi Wesergold ile anlaşarak Dortmund’da kendi markasını kurdu. Ergün, gelen yoğun talep üzerine ürün yelpazesini giderek genişleteceklerini söylüyor.