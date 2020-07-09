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Hürriyet
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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:36,Son Güncelleme:

Siemens Energy kömürle elektrik üretiminden çıkıyor

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Siemens Energy kömürle elektrik üretiminden çıkıyor
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Almanya merkezli enerji teknoloji şirketi Siemens’in CEO’su Joe Kaeser, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra petrol ve kömür ile de elektrik enerjisi üreten Siemens Energy’nin, elektrikte kömür kullanımını aşamalı olarak bırakacağını açıkladı.

Siemens’in online olarak düzenlenen pay sahipleri toplantısında konuşan Kaeser, bu kararı ‘pay sahipleriyle dost plan’ çerçevesinde aldıklarını söyledi. Kaeser bu açıklamayı, pay sahiplerinin Siemens’in enerji sektörünü Siemens Energy AG’ye dönüştürülmesini onayladıkları toplantı kapsamında yaptı. Bu dönüşüm ile birlikte, Siemens pay sahipleri, her iki pay karşılığında bir Siemens Enerji payı alacaklar, böylece, Siemens Energy’nin yüzde 55’i pay sahiplerine geçmiş olacak. Siemens ana şirketi Siemens’in Siemens Energy’deki payı yüzde 35.1 ve Simens Emeklilik Sandığı’nın payı da yüzde 9.9 olacak. Simens Energy’nin borsaya 28 Eylül’de kote edileceğini açıklayan ana şirket Siemens, sahip olduğu paylardan bir bölümünü de 2021 sonuna kadar satacağını duyurdu.

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