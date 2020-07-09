Siemens Energy kömürle elektrik üretiminden çıkıyor

Siemens’in online olarak düzenlenen pay sahipleri toplantısında konuşan Kaeser, bu kararı ‘pay sahipleriyle dost plan’ çerçevesinde aldıklarını söyledi. Kaeser bu açıklamayı, pay sahiplerinin Siemens’in enerji sektörünü Siemens Energy AG’ye dönüştürülmesini onayladıkları toplantı kapsamında yaptı. Bu dönüşüm ile birlikte, Siemens pay sahipleri, her iki pay karşılığında bir Siemens Enerji payı alacaklar, böylece, Siemens Energy’nin yüzde 55’i pay sahiplerine geçmiş olacak. Siemens ana şirketi Siemens’in Siemens Energy’deki payı yüzde 35.1 ve Simens Emeklilik Sandığı’nın payı da yüzde 9.9 olacak. Simens Energy’nin borsaya 28 Eylül’de kote edileceğini açıklayan ana şirket Siemens, sahip olduğu paylardan bir bölümünü de 2021 sonuna kadar satacağını duyurdu.