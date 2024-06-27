Siegen’de tüyler ürperten olay: 11 yaşındaki kız nasıl anne oldu!

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YEREL Siegener Zeitung gazetesinin savcılığa dayandırarak verdiği habere göre, bebeğin biyolojik babasının aynı zamanda kızın üvey babası olduğu belirtildi. Savcılık cinsel saldırı şüphesiyle üvey baba hakkında soruşturma başlattı. Küçük kızın ve dünyaya getirdiği bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Ancak soruşturma kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı. Gazetede yer alan habere göre, küçük kız ifadesinde üvey babasıyla cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Kız nasıl hamile kaldığıyla ilgili savcılığa verdiği bilgide üvey babasından bebek istediğini ve bu nedenle adamın kullandığı bir prezervatiften sperm aldığını söyledi. Ancak savcılık bu ifadeyi son derece ihtimal dışı olarak değerlendirse de, tamamen göz ardı edilemeyeceği de belirtiliyor. Ailenin kızı hiçbir zaman bir doktora ya da danışma merkezine götürmemesi de şüphe uyandırdı.

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BEBEK KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Çocuğun hamileliği boyunca okula gitmeye devam ettiği ve karnını örtmek için her zaman daha bol kıyafetler giydiği belirtildi. Öğretmenler küçük kızdaki değişikliği fark edince gençlik dairesine haber verdi. Siegener Zeitung gazetesine göre, gençlik dairesi kızın ve yeni doğan bebeğin velayetini aldı. Bebek koruyucu bir aileye yerleştirildi ve 11 yaşındaki çocuk psikolojik danışmanlık alıyor. Üvey baba hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ancak gözaltı kararı verilmedi. Yetkililer, gizlilik nedeniyle davanın detayları hakkında daha fazla yorum yapmadı.