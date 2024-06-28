Şiddetli fırtına ve yağmur felç etti

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KUZEY Ren Vestfalya’nın Detmold kasabası şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre bir fırtınayla birlikte gelen yağmur bulutu muazzam bir güçle boşaldı. Uzmanlar karşılaştırmalı örnek verdi. Buna göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde nisan ayının tamamında metrekare başına ortalama 91 litre yağmur yağarken burada kısa bir süre içinde metrekare başına 100 litre yağmur yağdığı belirtti. 239 numaralı federal yolun yaklaşık iki kilometrelik kısmı sular altında kaldı. Polis, yan geçitteki suyun yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde olduğunu söyledi. İtfaiye yağmur suyunu tahliye edemedi. Detmold Belediyesi de şehir merkezinin bazı bölümlerinin ve özellikle Klüt bölgesinin etkilendiğini duyurdu. Şiddetli yağmur bir yıl önce de kentin bu bölgesinde ciddi hasara yol açmıştı. 150 ihbar aldığını duyuran itfaiye bodrum katları su basan evlerden suyun boşaltılması için pompalar kurdu.

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SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şiddetli yağmur diğer bölgelerde de etkili oldu. Hamburg’un bazı bölgeleri sular altında kaldı. Bremen ve Hamburg arasındaki Tostedt yakınlarındaki demiryolu hattı bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı. Demiryolundan yapılan açıklamaya göre, uzun mesafe trenleri Hannover üzerinden yönlendirildi. Metronom bölgesel trenleri iptal edildi. Lauenbruck ve Buchholz arasındaki rayların altının oyulduğu ve sular altında kaldığı belirtildi.





OTOYOL KAPATILDI

Thüringen’in bazı bölgelerinde de yoğun yağışlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Neuhaus yakınlarındaki 281 numaralı federal otoyol sel nedeniyle akşamın erken saatlerinde kapatılmak zorunda kaldı. Hessen’e bağlı Hersfeld-Rotenburg bölgesindeki fırtınalar itfaiyenin çok sayıda çağrı almasına neden oldu.

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BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Bavyera’da da özellikle akşam saatlerinde yoğun yağış oldu. Landsberg am Lech bölgesindeki A96 otoyolu, şiddetli yağışın neden olduğu sel nedeniyle birkaç saatliğine kapatılmak zorunda kaldı. Polis, akşam saatlerinde Münih yönündeki ana yolda zaman zaman diz boyu su olduğunu açıkladı. Baden-Württemberg’deki Ren-Neckar bölgesinde yollar sular altında kaldı ve ağaçlar devrildi. Bir kamyon sürücüsü sular altındaki yoldan geçmeye çalışırken mahsur kaldı. Eschelbronn’da bir eve yıldırım düştü. Ancak yangın çıkmadı ve kimse yaralanmadı.