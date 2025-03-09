‘Şiddetin her türlüsüne karşıyız’

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Edelstaal Simtronics CEO’su moderatör Ertan Torunoğulları, “Türk takımları Avrupa’ya maç yapmaya çıktıklarında üç dernek yöneticisiyle aldığımız karar doğrultusunda oynanan maçlarda takımlarına destek veren seyircilerimizin tribünde ve maçın oynanacağı şehrin caddelerinde Türk örf ve adetlerine, terbiyesine uygun hareket etmelerini, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Futbol maçları bir şovdan ibarettir. Bu şov gösterisini mutlu bir şekilde takımlarımızın marşlarını söyleyerek, destekleyerek mutlu hale getirmeliyiz ki, bayanlarda futbol, voleybol, basketbol maçlarına rahatça seyretmeye gelsinler. Avrupa’ya maça çıkacak olan takımlarımızı ve vatanımız Türkiye’yi kötü davranışlarda bulunarak zor durumlara düşürmemeliyiz. Kulüplerimizden ricamız, Avrupa’daki taraftar dernekleriyle irtibata geçerek Avrupa’da oynayacağı maçlarda verilecek biletlerin derneklere verilmesi, dernekler de biletleri derneğe üye olanlara dağıtırlarsa vandalizm önlenmiş olur. En azından Avrupa ülkelerinde bulunan taraftar dernekleri kimlerin olaylar çıkarabileceğini daha iyi tahmin edebilir. Vatanımız Türkiye’yi ve taraftarı olduğumuz kulüpleri yücelterek ahenk içinde kurallar çerçevesinde destekleyerek maç seyretmek istiyoruz” dedi.

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