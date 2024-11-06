Şiddetin çocuklara faturası çok ağır!

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ARAŞTIRMA Freiburg Max-Planck Suç, Güvenlik ve Hukuk Araştırma Enstitüsü’nden Matthias Burghart ve Amsterdam Üniversitesi’nden Sophia Backhaus öncülüğünde yapıldı. Araştırmada çocuklara yönelik şiddetin, anksiyete, depresyon ve psikoz gibi psikiyatrik rahatsızlıkların gelişimiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca çocuklara uygulanan şiddet, intihar girişimi riskini de önemli ölçüde artırıyor. Çiftler arasındaki şiddeti ise mağdurlar üzerinde ağır uyuşturucu kullanımı, erken doğum ve doğum sonrası depresyon gibi uzun vadeli sağlık sorunları oluşturduğu tespit edildi. Araştırmacılar çalışmalarında, 3 milyondan fazla kişinin incelendiği 150’den fazla bireysel çalışmayı içeren 18 ‘meta-çalışmanın’ sonuçlarını bir araya getirdi. Sophia Backhaus, araştırmayı “Bu, aile içi şiddet ile sağlık arasındaki uzun vadeli ilişkiyi bu kadar büyük ölçekte inceleyen ilk çalışma” diye tanımladı.

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DÜNYADA 1 MİLYAR İNSAN AİLE İÇİ ŞİDDET GÖRÜYOR

Tahminlere göre, dünya genelinde her yıl 1 milyar insan aile içi şiddetten etkileniyor. Çalışmanın yazarları, hükümetleri ve sosyal organizasyonları şiddeti önlemek ve erken müdahale stratejileri geliştirmek için harekete geçmeye çağırdı. Uzmanlar perşembe günü Kolombiya’nın başkenti Bogotá’da, çocuklara yönelik şiddetle mücadeleye odaklanan uluslararası konferansa dikkat çekti. Konferansta 100’den fazla ülkeden temsilci, çocuklara yönelik şiddet, istismar ve ayrımcılıkla nasıl mücadele edileceği konularında fikir alışverişinde bulunacak. Konferansa Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) temsilcileri de katılıyor. Panamerikan Sağlık Örgütü’nün Kolombiya temsilcisi Gina Tambini, “Bakanlar Konferansı, ülkelerin şiddeti sona erdirme taahhütlerini yenilemeleri ve tüm çocuk ve gençlerin şiddetten uzak bir yaşam hakkını garanti altına almaları için iyi bir fırsat” olacağını söyledi.