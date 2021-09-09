Şiddeti reddetti, şikâyetçi oldu

Savcılık, 2014’te Dünya Kupası’nı kaldıran futbolcunun, eski kız arkadaşına tatildeyken çıkan tartışma sırasında kasıtlı yaralama suçlamasıyla yargılanması için dava açtı. Duruşmaya avukatı Kai Walden ile birlikte katılan Boateng suçlamaları reddetti. Walden, müvekkiline yönelik iddiaların ispatı olmadığını belirtirken, müvekkilinin de davacıdan şikâyetçi olduğunu söyledi. Bild gazetesi, şiddet iddialarının Maldivler’de yapılan tatil sırasında yaşandığını yazdı. Duruşmanın geçen yıl aralık ayında başlaması öngörülmüştü. Ancak bir tanığın koronavirüse yakalanması üzerine duruşma ertelenmişti. Duruşmalarda tanık olarak Boateng’in eski kız arkadaşı ve onun arkadaşları ifade verecek. Davada toplam 4 tanığın yer aldığı belirtildi.