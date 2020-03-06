Şiddet gören mültecilere, ‘Şiddete hazır’ dedi

KURZ, “Eğer bu insanlar, ki kısmen şiddete hazırlar, sonunda orta Avrupa’ya geçerse, bu 13 binde kalmaz” dedi ve bu durumda Avrupa’nın 2015 yılında yaşadığı mülteci kriziyle karşı karşıya geleceğini söyledi. Yunanistan sınırındaki mültecilerin çoğunun Suriyeli olmadığını savunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bunların Yunanistan’a sığınma haklarının olmadığını, çünkü yıllardır Türkiye’de yaşadıklarını ve Türkiye’de herhangi bir siyasi takibe uğramadıklarını söyledi. Kurz, eğer Avrupa dış sınırlarını koruyamazsa, tekrar sınır uygulamasına geri dönüleceğini kaydetti. Suriye’de bir Avrupa barış planına ihtiyaç olduğunu ifade eden Sebastian Kurz, “Avrupa bu konuda daha aktif olmalı” dedi.