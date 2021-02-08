Şiddet fantezileri kuran SPD’li istifa etti

ŞİFRELİ yazdığı mesajların ortaya çıkması üzerine gençlik teşkilatı görevinde istifa eden Rüstemeier, şunları söyledi: “Sosyal medyadaki düşünmeden ve aptalca sarf ettiğim sözlerden dolayı özür dilerim. Bu tür ifadelerin şiddeti teşvik edeceğini anlamış bulunmaktayım. Politik tartışmalarda insanlara yönelik şiddetin araç olarak kullanılmasını reddeden bir kişiyim. Paylaşımlarımın sonucu olarak Jusos ve SPD’deki aktif görevlerimden istifa ediyorum. Bu hatayı geri çeviremem ve bu durum kişisel olarak beni de çok etkiledi. Kamuoyuna yönelik bir daha açıklamaya yapmayacağımdan dolayı anlayışınızı beklerim.”

Rüstemeier, aynı zamanda akademisyen ve öğrencilerden oluşan 25 kişilik Berlin Humboldt Üniversitesi kurulunda da yer alıyor. Rüstemeier’in buradaki görevine devam edip etmeyeceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı. İstifayı değerlendiren Federal Meclis milletvekili Tom Schreiber, “Böyle bir insan ne Jusos’a ne de SPD’ye yakışır” dedi. Schreiber, istifanın olumlu bir gelişme olmasına rağmen konunun ele alınıp parti içinde tartışılmasını istedi.