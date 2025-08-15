Sıcak havada 63 çocuk fenalaştı

Haberin Devamı

Hollanda sınırına yakın Hückelhoven'da organize edilen yaz kampında, aşırı sıcaklar nedeniyle acil müdahale yapıldı. Bir düzineden fazla çocuğun susuz kalması ve güneş çarpması nedeniyle baygınlık geçirmesi üzerine etkinlik yarıda kesildi.

Yetkililer, çocukların güneş altında fazla zaman geçirdiğini ve sıcağın etkisini hafife aldıklarını belirtti. Kamp görevlilerinin hızlı müdahalesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye sözcüsü Josef Loers (63), "Önce 2-3 çocuğun dolaşım sorunu yaşadığı bildirildi, ancak sayı hızla arttı. Yaralıların toplu varlığı ilan edildi" dedi.

63 çocuk ve gencin kontrol edildiği kampta, 14'ünün durumunun ciddi olduğu belirlendi. Aşırı sıvı kaybı yaşayan çocuklar, yakındaki bir toplum merkezine götürülerek serinletildi ve sıvı takviyesi yapıldı. İtfaiye yetkilisi, "Etkilenenler 8-12 yaş arasındaydı, aralarında 13 yaşında olanlar da vardı" açıklamasını yaptı.

Doktorlar, 14 çocuğun kampa dönmesine izin vermezken, ailelerin gelerek çocuklarını alması istendi. Bir çocuğun ise hayati değerlerinin "sınırda" olması nedeniyle çocuk hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyamaması durumunda dehidrasyon riskinin arttığına dikkat çekerek, ebeveynleri uyardı.

Fotograf: Feuerwehr Hückelhoven