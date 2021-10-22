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Siber suçlular çok profesyonelleşti

#Almanya#Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi#Siber Suç
Siber suçlular çok profesyonelleşti

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi (BSI), 2021 raporunda siber saldırılar konusunda uyarırken, siber suçluların çok daha profesyonelleştiğini belirtti. Merkezi Bonn’da bulunan ve Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet BSI, siber saldırıların oluşturduğu tehdidin önemli ölçüde büyüdüğüne dikkati çekti.

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BSI verilerine göre, kayıtlara geçen kötü amaçlı yazılım türevlerinin sayısı, önceki raporlama dönemine göre yüzde 22 artarak 144 milyon oldu. Raporda, bu yılın şubat ayında bir günde 553 bin kötü amaçlı yazılım varyantı tespit edildi ve bunun da yeni bir rekor olduğu kaydedildi. BSI’ye göre, bilgisayar korsanları daha önce yalnızca siber casuslukta kullanılan çok karmaşık, çok aşamalı saldırı stratejileri kullanıyor. Buna göre bir bilgisayar korsanı, şifrelediği verilere erişim için kurbanıyla fidye pazarlığı yaparken, aynı anda kurbanın ticari faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı alternatif bir sisteme aşırı yükleme saldırısı başlatıyor. Ya da fail, kurbanı daha fazla baskı altına almak için ele geçirdiği verileri sözde sızıntı sayfalarında yayınlıyor. Bazı durumlarda ise bilgisayar korsanları baskıyı artırmak için kurbanın müşterilerine veya ortaklarına yöneliyor.

Siber suçlular çok profesyonelleşti
BSI Başkanı Arne Schönbohm

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PORNOGRAFİK İÇERİKLİ SAYFALARLA ŞANTAJ
Rapora göre, siber suçlular son dönemde porno sayfalarıyla ilgili şantajlarını artırdı. Buna göre ocak ve mayıs ayları arasında şantajcıların pornografik içerikli bir web sitesini ziyaret ederken kurbanın video materyallerini kaydettiği iddiasıyla çok sayıda saldırı kaydedildi. Siber korsanlar, kurbanlarından Bitcoin’de dört haneli bir euro tutarı ödemezse, videoyu kurbanın tüm bağlantılarına göndererek ifşa edeceği tehdidinde bulunuyor.
BSI Başkanı Arne Schönbohm, siber güvenlik tehdidinin büyümesinin nedenlerini şu şekilde açıkladı: “Siber suçlular daha da profesyonelleşti ve artan dijital ağlar ile bilgisayar ürünlerinde ciddi zayıflıklar meydana geldi.” Raporda, bilgi güvenliğinin önemli ölçüde daha yüksek bir önceliğe sahip olması ve tüm dijitalleştirme projelerinin temeli haline gelmesi gerektiği vurgulandı.

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#Almanya#Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi#Siber Suç

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