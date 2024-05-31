Siber suçlara karşı ‘en büyük darbe’

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FRANKFURT Başsavcılığı, Almanya İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi (ZIT) ve BKA’nın, Hollanda, Fransa, Danimarka, İngiltere, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güvenlik birimleri, Europol ve Avrupa Birliği Yargı İşbirliği Ajansı’nın (Eurojust) desteği ile 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği uluslararası operasyon sayesinde çok sayıda zararlı programı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. DW Türkçe’nin haberine göre ‘Endgame’ adlı operasyona, Portekiz, Ukrayna, İsviçre, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Ermenistan güvenlik birimlerinin de katkı sağladı. Dünya çapında 100’den fazla sunucuya el konuldu, 1300’den fazla suç amaçlı kullanılan etki alanı (domain) devre dışı bırakıldı. Bunları yönettiği tespit edilen bir kişinin 69 milyon Euro varlığı ile farklı kripto borsalarında bulunan ve 70 milyon Euro değerinde varlığını depoladığı 99 kripto cüzdanına (Wallet) da el konuldu.

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ÇOK ŞİKÂYET VARDI

‘Dünya genelinde siber suçlara karşı bugüne kadar vurulan en büyük darbe’ olarak nitelenen operasyonda 4 kişi geçici gözaltına alındı, 10 kişi hakkında da uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. Alman emniyet birimleri operasyonun, ‘çete halinde kâr amaçlı olmak üzere şantaj yoluyla para talep etmek’ ve ‘yurt dışındaki bir suç çetesine üyelik’ şüphesiyle yürütüldüğünü duyurdu. Almanya’da son yıllarda otomobilden sağlığa pek çok sektörde faaliyet yürüten şirket ve kuruluş, yabancı ülkelerdeki hackerler tarafından bilişim sistemleri ve verilerinin ele geçirildiğini ve karşılığında kendilerinden yüksek miktarda para talep edildiğini açıklamıştı.

ZARARLI YAZILIM AİLELERİ!

‘Endgame’ adlı operasyonun amacının, emniyet birimlerinin küresel çapta kullanılan zararlı programlara karşı tek tek mücadele etmek yerine, siber çetelerin kullandığı teknik ve maddi alt yapı ile bu çetelerle iş birliği yapan aktörlerin oluşturduğu ağın çökertilmesi olduğu bildirildi. BKA, söz konusu operasyonla etkisiz hale getirilmesi hedeflenen altı zararlı yazılım ailesi bulunduğunu, bunların da IcedID, SystemBC, Bumblebee, Smokeloader, Pikabot ve Trickbot olduğunu kaydetti. Dropper diye nitelenen bu programların da 15 kötü amaçlı virüs bulaştırıcı grupla bağlantıda olduğu aktarıldı. Bu yolla insanlara son senelerde yaygınlaşan “kargonuz var” ya da “... bilgilerinizi güncelleyin” ve benzeri şekilde gelen mesaj ve e-mailleri açmasıyla bulaşan virüs ile hesapların ele geçirilmesi veya kullanılamaz hale gelmesine neden olan ‘kapı açıcılar’ olduğu kaydediliyor. Siber suç çetelerinin, bu yolla kullanıcıların adını ve şifrelerini ele geçirmeyi amaçladıkları ya da veriler ele geçirerek şantaj yoluyla fidye istedikleri belirtiliyor.