Siber saldırılardan milyarlarca euro zarar!

KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Bitkom Genel Başkanı Achim Berg, hemen hemen hiçbir ticari kurumun siber saldırılara karşı korunaklı olmadığına dikkati çekti. Özellikle orta ölçekli işletmelerin siber saldırılar karşısında çaresiz kaldığını söyleyen Bitkom Başkanı, 2020 ve 2021 yıllarında her 10 ticari kuruluştan 9’una siber saldırı düzenlenerek bilgi ve dataların çalındığı, ya da casus yazılımlarla sabotaja uğradığını vurguladı

‘MİLYARLARCA ZARAR ORTAYA ÇIKIYOR’

Casus yazılımlar yoluyla şirket çalışmalarının sekteye uğratılarak şantaja maruz kaldığını belirten Berg, “Informasyon kanallarının tıkanması,

üretim sistemleri ile bilgisayar ağlarının çökertilmesi sonucu milyarlaca zarar ortaya çıkıyor” dedi. Araştırma sonucunda göre yüzde 60 dolayında işletmenin evden çalışma yoluna gittiğini belirten Achim Berg, pandemi nedeniyle evden çalışmanın siber saldırılara daha açık hale geldiğini vurguladı.

HER 10 ŞİRKETTEN BİRİ KAPANMA TEHLİKESİNDE

İnsanları çalışmak üzere evlere göndermenin saldırılar karşısında tek başına yeterli olmadığını belirten Sitkom Başkanı, “Bilgisayar sistemleri, iletişim ağları daha güvenli hale getirilmeli, çalışanların ise siber ataklara karşı daha duyarlı olabilmesi için özel eğitime tabi tutulmalıdır” ifadelerine yer verdi. Son bir yıl içerisinde siber saldırı sonucu yaşanan zararın iki katına çıkarak 223 milyar euro dolayına geldiğini belirten Berg, her 10 şirketten birinin siber suçlar nedeniyle kapanma tehlikesi altında olduğunu vurguladı.

HÜKÜMETTEN YARDIM İSTEDİ

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcısı Türkiye kökenli Sinan Selen de, pandemi nedeniyle evden çalışmaya geçilmesinden sonra siber saldırıların büyük ölçüde artışa geçtiğini belirterek, araştırmaya katılanların yüzde 94’ünün ilgili birimlerden IT güvenliği ve homeoffice çalışmaları için teşvik programları beklediğine dikkati çekti. Selen, ekonomi kuruluşları ile devlet dairelerinin birlikte hareket ederek dijital ortamdaki istihbarat faaliyetlerine karşı daha etkili mücadele edilebilineceğini vurguladı.