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Avrupa
Hüseyin GÜL
Haber Giriş: 28.05.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Sibel’den güzel haber: Bulundu

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Sibel’den güzel haber: Bulundu

Almanya’nın Frankfurt kentinde 21 Mayıs Cuma gününde itibaren kayıp olan 41 yaşındaki Sibel Doğanlar Koblenz kentinde bulundu.

SİBEL’in Frankfurt’a 130 km uzaklıkta olan Koblenz’e trenle gittiği öğrenildi. Trende güvenlik görevlilerine zorluk çıkaran Sibel derhal polise teslim edildi. Zihinsel engelli Sibel psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı. Doğanlar ailesi “Sibel bulunması için çaba sarf edip seferber olan herkese ve aynı zamanda duyarlı olan Türk basınına teşekkür ediyoruz” dedi.

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