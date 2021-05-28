Sibel’den güzel haber: Bulundu

SİBEL’in Frankfurt’a 130 km uzaklıkta olan Koblenz’e trenle gittiği öğrenildi. Trende güvenlik görevlilerine zorluk çıkaran Sibel derhal polise teslim edildi. Zihinsel engelli Sibel psikolojik tedavi görmek üzere hastaneye kaldırıldı. Doğanlar ailesi “Sibel bulunması için çaba sarf edip seferber olan herkese ve aynı zamanda duyarlı olan Türk basınına teşekkür ediyoruz” dedi.