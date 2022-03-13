Sibel Tüzün, 30. yılında Manchester’da sevenleriyle buluşuyor

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İlk albümü ‘Ah Biz Kızlar’ı 1993’te piyasaya süren şarkı yazarı, yorumcu ve yapımcı Sibel Tüzün, 30. sanat yılını İngiltere’nin üçüncü büyük şehri Manchester’da kutluyor. Dev konser, Manchester Academy’de 30 Mart Çarşamba akşamı gerçekleşecek.
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İKİ yıl önce Ankara Anlaşması ile Londra’ya yerleşen Tüzün, 51. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Atina’da temsil etmişti. Ünlü sanatçının her adımı Türkiye ve yurtdışındaki hayranları tarafından takip ediliyor. Tüzün, Londra’daki hayranları için de son iki yıldır sık sık konserler veriyor. Sanatçının Londra’daki konserlerine başka şehirlerden de katılımlar oluyor. Manchester’da bir dönem tercümanlık yapan ve Tüzün’ün öğrencilerinden olan Asu Uzun bunlardan biri. Tüzün’ün, konserlerini izlemek için Manchester’dan sık sık Londra’ya gelen Asu Uzun, bir kez olsun sanatçının bu şehirde konser vermesi için çok ısrar etmiş.
‘HER ŞEY ASU’NUN HAYALLERİYLE BAŞLADI’ Öğrencisinin ısrarını kırmayan Tüzün, kendisinin hazırlayıp sunduğu radyo programında dinleyicileriyle şu sözleri paylaştı: “Her şey Asu’nun hayalleriyle başladı ve Asu’nun hayalleri gerçek oluyor, şöyle ki: Asu bizi hep Manchester’a çağırıyordu, hatta son Londra konserimize katılmıştı ta Manchester’dan gelip, o konserden sonra ciddi ciddi ısrar etmeye başladı ve hiç üşenmedi, Manchester’da konser salonu aradı konserimizi yapabileceğimiz alanlara, mekânlara baktı, sponsorlar buldu ve onun hayalleri sayesinde 30 Mart’ta Manchester’dayız orkestram ve teknik ekibimle birlikte geliyoruz. Şahane bir konser olacağını hissediyorum. Neden derseniz şöyle ki, 30. yıldayız bu yıl biraz farklı şeyler koyalım dedim konserlere, farklı bir kutlamalar olsun ve bunun ilk hazırlığını da Manchester için yapıyoruz. Manchester’daki konserimizde hep beraber 30. yılımızı kutlayacağız çok farklı repertuarlar, eğlenceli, bizleri biz yapan hem benim şarkılarım hem beni ben yapan, dinlediğim sevdiğim şarkılar sizlerle birlikte olacak Manchester’da.”
TÜZÜN, INSTAGRAM’DA PAYLAŞTI Tüzün, Instagram’da paylaştığı mesajında, “İlk albümüm ‘Ah Biz Kızlar’dan bugüne tam 30 yıl geçmiş ilk tanışmamızın üzerinden. 100’den fazla şarkıda buluşmuşuz, binlerce kez sahnede göz göze gelmişiz, milyonlarca kişiyle bir ağızdan şarkılar söylemişiz. 30. yılda sıra Manchester’da benden dinlediğiniz şarkılar, çocukluğumuzun şarkıları, birlikte büyüdüklerimiz özlediğimiz 90’lar, Eurovision şarkıları, biraz caz, biraz rock... Kısaca şarkıcı olarak beni var eden, hepimizin anılarında yaşayan iki saatlik çok özel bir repertuarla karşınızda olacağım. Manchester Academy’de gerçekleşecek konserimizin biletlerini ‘Ticketline’dan alabilirsiniz. Her şey Asu’nun hayalleriyle başladı emekleriyle devam ediyor. Canım Asu, ne kadar teşekkür etsem az 30 Mart’ta Ender Akay, Cem Tuncer, Eser Ebcin, Paşa Çelik, Burak Ersoz, eşliğinde buluşmak üzere Manchester” ifadelerine yer verdi.