Sibel Tüzün, 30. yılında Manchester’da sevenleriyle buluşuyor

Haberin Devamı

İKİ yıl önce Ankara Anlaşması ile Londra’ya yerleşen Tüzün, 51. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Atina’da temsil etmişti. Ünlü sanatçının her adımı Türkiye ve yurtdışındaki hayranları tarafından takip ediliyor. Tüzün, Londra’daki hayranları için de son iki yıldır sık sık konserler veriyor. Sanatçının Londra’daki konserlerine başka şehirlerden de katılımlar oluyor. Manchester’da bir dönem tercümanlık yapan ve Tüzün’ün öğrencilerinden olan Asu Uzun bunlardan biri. Tüzün’ün, konserlerini izlemek için Manchester’dan sık sık Londra’ya gelen Asu Uzun, bir kez olsun sanatçının bu şehirde konser vermesi için çok ısrar etmiş.

Haberin Devamı