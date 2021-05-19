Sibel Saka ‘Unutamazsın’la unutturmayacak!

SÖZ ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait ‘Unutamazsın’ın düzenlemesi Batuhan Fırat’a ait. Dün piyasaya çıkan single, toplam 3 dakika 50 saniye sürüyor. Pandemi nedeniyle single çalışmasının 6 ay zaman aldığını kaydeden Saka, müzik sektörünün bütün çalışanlarının bu süreçten en çok etkilenen insanlar olduğunu belirtti. Saka, “Şu anda müzik sektörünün durumu hiç iyi değil. Umarım hızlıca bu kara günleri geride bırakırız. Müzik sektörü eskisi gibi canlı olur” diyerek geleceğe özlemini anlattı. Yıldız Tilbe’nin hayran olduğu sanatçılardan olduğunu dile getiren Saka, Yıldız Tilbe’den eser alarak bir hayalini daha gerçekleştirdiğini belirtti. LONDRA VE İSTANBUL’DA YAŞIYOR

Saka, “Bir Yıldız Tilbe eseri seslendirmek bana nasip olduğu için çok mutluyum. Umarım ben okurken keyif aldığım kadar sizlerde dinlerken benim kadar keyif alırsınız. Bu yolculuğumda beni yalnız bırakmayan emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum. Gururlandım. Ondan bir eser almak çok güzel bir olay. Umarım herkes hayallerine kavuşur” dedi. Kahramanmaraşlı ailesiyle iki yaşında Londra’ya gelen Saka, son beş yıldır hem Londra’da hem de İstanbul’da yaşıyor. Üniversitede İşletme eğitimi aldığı halde müziğe olan ilgisi nedeniyle şarkı söylemeye başladığını belirten Sibel Saka, “Yeni eserimle ilgili güzel tepkiler alıyorum. Umarım bu böyle devam eder” dedi.

