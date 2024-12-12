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Sibel Aydınlı, BSW’den Federal Meclis adayı gösterildi

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#Berlin#Sibel Aydınlı#AVRUPADAN HABERLER
Sibel Aydınlı, BSW’den Federal Meclis adayı gösterildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 10:49

Berlin’de yaşayan ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) partisinin Berlin Eyalet Yönetim Kurulu Üyesi olan Sibel Aydınlı, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerde Federal Meclis için 11. sıradan aday gösterildi. Aydınlı, aynı zamanda BSW Berlin Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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BERLİN-Mitte İş Ajansı’nda Uyum Sorumlusu olarak çalışan Aydınlı, bu görevi süresince edindiği deneyimlerle toplumsal sorunlara çözüm odaklı bir bakış geliştirdiğini belirtti. Siyasete ilk kez adım atan Aydınlı, partisinin temel değerleri doğrultusunda özellikle göçmenlerin topluma entegrasyonu, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması konularında kararlı bir politika izleyeceğini ifade ederek, “Göçmen kökenli bir kadın olarak karşılaştığım zorluklar, beni toplumda daha eşitlikçi bir yapı için mücadele etmeye yönlendirdi. BSW’nin vizyonu, bu hedefleri gerçekleştirmek için güçlü bir platform sunuyor” dedi.

Sibel Aydınlı, BSW’den Federal Meclis adayı gösterildi

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SPD VE YEŞİLLER SAVUNDUĞU DEĞERLERDEN UZAKLAŞTI
Sibel Aydınlı, siyasete girme kararının arkasındaki nedenleri ve hedeflerini açıkladı. Aydınlı, Almanya’nın siyasi atmosferinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek, toplumsal barış ve adalet için aktif siyaset yapmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Aydınlı, neden BSW’yi tercih ettiğiyle ilgili soruya, SPD ve Yeşiller’e yönelttiği eleştirilerle yanıt verdi: “Sosyal demokrat bir ailede büyüdüm ve her zaman siyasete ilgi duydum. Ancak SPD ve Yeşiller’in savunduğu değerlerin bugün çok uzağında olduğunu düşünüyorum. SPD artık işçi sınıfının sesi olmaktan çıktı ve neoliberal politikalara yöneldi. Yeşiller ise barış odaklı kimliğinden uzaklaşarak savaş politikalarını destekliyor. Bu boşluğu dolduracak bir parti olarak BSW ortaya çıktı. Sahra Wagenknecht’in cesur duruşu ve halkın gerçek sorunlarına odaklanması, BSW’yi tercih etmemde etkili oldu.”

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#Berlin#Sibel Aydınlı#AVRUPADAN HABERLER

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