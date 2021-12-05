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SGT Ä°stanbulspor yönetimi artÄ±k gençlere emanet

#SGT Ä°stanbulspor Kulübü#M. HacÄ± ÅžöhmelioÄŸlu#Mehmet Zorlu
SGT Ä°stanbulspor yÃ¶netimi artÄ±k genÃ§lere emanet

Münih yakÄ±nlarÄ±nda Moosburgâ€™da 1978 de kurulan SGT Ä°stanbulspor kulübü yeni yönetimini seçti. SGT Ä°stanbulspor denetleme kurulunda görevli M. HacÄ± ÅžöhmelioÄŸlu ve eski yönetim kurulu baÅŸkanÄ± Mehmet Zorlu aklandÄ± ve yeni yönetim kurulu görevi devraldÄ±. 

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SGT Ä°stanbulspor'un eski baÅŸkanÄ± Mehmet Zorlu, "Biz genÃ§lerimiz iÃ§in elimizden geleni yaptÄ±k ÅŸimdi yeni yÃ¶netime gÃ¶revi teslim ettik yeni seÃ§ilen arkadaÅŸlara baÅŸarÄ±lar dilerim" dedi.Â

SGT Ä°stanbulspor yÃ¶netimi artÄ±k genÃ§lere emanet
Yeni yÃ¶netim kurulu baÅŸkanÄ± HÃ¼seyin AlmaoÄŸlu ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Alper Tuncer, "Yeni sezonda genÃ§ futbolcu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ile birlikte SGT Ä°stanbulspor kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ daha dinamik ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ yapacaÄŸÄ±z. Yeni sezon iÃ§in teknik direktÃ¶rÃ¼ ve yeni oyuncular ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz devam ediyor. SGT Ä°stanbulspor kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ hep birlikte daha gÃ¼zel yerlere getireceÄŸiz" dediler.
SGT Ä°stanbulspor yÃ¶netimi artÄ±k genÃ§lere emanet
SGT Ä°stanbulspor kulÃ¼bÃ¼ yeni yÃ¶netim kurulu ÅŸu isimlerden oluÅŸtu: BaÅŸkan HÃ¼seyin AlmaoÄŸlu, BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Alper Tuncer, Futbol sorumlusu AkÄ±n YÄ±lmaz, Futbol sorumlusu GÃ¶khan Doruk, Kasa sorumlusu Hasan Zorlu, KulÃ¼p sorumlusu Cem AÄŸzÄ±kara, KulÃ¼p sorumlusu Tolga Katma, KulÃ¼p sorumlusu Ramazan Åžahin, Spor sorumlusu Emrah KÄ±rkulak, Ãœye sorumlusu Emir Duran.

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#SGT Ä°stanbulspor Kulübü#M. HacÄ± ÅžöhmelioÄŸlu#Mehmet Zorlu

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