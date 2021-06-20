Sezon aÃ§Ä±ldÄ±, boÄŸulma haberleri Ã§oÄŸaldÄ±

Ã–LÃœMLERÄ°N daha Ã§ok kontrollerin olmadÄ±ÄŸÄ± akarsu, gÃ¶l, gÃ¶let ve deniz gibi yerlerde meydana geldiÄŸine dikkati Ã§eken uzmanlar, Ã¶zellikle yÃ¼zme bilmeyenlerin serinlemek iÃ§in daha uygun olan yerleri seÃ§mesini istedi. TÃ¼m eyaletlerde kurtarma ekiplerinin gÃ¼n boyu Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ilgili kurumlar, Ã¶zellikle debisi yÃ¼ksek, akÄ±ntÄ±sÄ± bol olan kanal ve akarsulardan uzak durulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Son olarak Duisburg yakÄ±nlarÄ±nda Ren Nehriâ€™ne serinlemek Ã¼zere giren 17 yaÅŸlarÄ±nda 3 genÃ§ten birinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 2 gencin ise kayÄ±p olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

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KALP HASTALARI DÄ°KKAT

AynÄ± zamanda Elbe IrmaÄŸÄ±na giren 15 yaÅŸlarÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuÄŸu ile 1 erkek Ã§ocuÄŸunun sulara kapÄ±larak kaybolduÄŸu, arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. Bavyeraâ€™daki Tuna Nehriâ€™nde de bir gÃ¼n iÃ§inde 3 yaÅŸlÄ± insanÄ±n boÄŸularak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§eken saÄŸlÄ±k uzmanlarÄ±, Ã¶zellikle kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olan yaÅŸlÄ± kiÅŸilerin aÅŸÄ±rÄ± sÄ±cak havada serin sulara girmesinin bÃ¼yÃ¼k risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. AynÄ± zamanda ebeveynlerin suya giren Ã§ocuklarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmamalarÄ±nÄ± isteyen uzmanlar, bilinmeyen su kenarlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼nmez tehlikelerle dolu olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulundu.