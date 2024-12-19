Sezai Çağdaş’ı gözyaşlarıyla uğurladılar

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SES sanatçısı Sezai Çağdaş, Oberhausen şehrindeki evinde 16 Aralık Pazartesi sabahı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Çağdaşın ani ölümü, Batı Karadenizli hemşerilerinin yanı sıra Oberhausen, Essen ve Gelsenkirchen gibi kentlerde yaşayan Türkleri yasa boğdu. Çağdaş için Essen’in Katernberg semtindeki DİTİB Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazında, eşi Nilgün Çağdaş, kızları Fadile, Elvan ve oğlu Ali Kemal Çağdaş yer alırken, Almanya’da müzik camiasından çok sayıda isim, Bartın, Zonguldak ve Karabük yöre derneklerinin yöneticileri ve üyeleri, sanatçıyı uğurlamak ve son görevlerini yerine getirmek için cami avlusunu doldurdu. Kalabalık bir cemaatle alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından vatandaşlar, cami avlusunda Çağdaş’ın ailesi ve yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından uçakla Türkiye’ye gönderilen Çağdaş’ın naaşı bugün Bartın Çiftlik Köyü’nde toprağa verilecek.

DERNEK BAŞKANLIĞI YAPTIAlmanya’da Türk düğünlerinde başlayan müzik yaşamını Karaelmas yöresi şarkıları seslendirerek devam ettiren Sezai Çağdaş, kısa sürede bölge insanının sevgisini kazandı. Doksanlı yıllarda dernek geceleri ve farklı etkinliklerde Türk Halk Müziği eserlerini seslendiren Çağdaş, profesyonel müzik yaşamında çok sayıda kaset, albüm ve video kliplerle müzik severlerin gönlünü kazanmayı başardı. Çağdaş, müzik yaşamının yan sıra 1993 yılında Essen şehrinde kurulan Almanya’da Yaşayan Bartınlılar Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve üç ayrı dönemde bu derneğin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.