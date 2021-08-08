Şeytan dövmesi için kardeşini ezmişti!.. Salı günü...

KUZEY Ren Vestfalya eyaletine bağlı Wermelskirchen’de yaşayan Ekrem A., yıllar içinde vücuduna yaptırdığı dövmeler nedeniyle ailesiyle arası açıldı. Bu konuda ailesiyle sürekli sorunlar yaşayan Ekrem A., alkollü olduğu 5 Aralık 2020’de kardeşleriyle görüşmek üzere Radevormwald’a gitti. Burada da dövme nedeniyle aralarında ağız dalaşı yaşandı. Ardından aracına binen Ekrem A., otomobilini bir anda kardeşlerinin üzerine sürdü. Otomobilin çarpmasıyla savrulan zanlının bir kardeşi, kafasını korkuluklara çarptı. Zanlı Ekrem A. ise aracıyla korkulukların ardındaki küçük nehre uçtu. Kaza sonrası iki kardeş de hastaneye kaldırıldı.

Savcılığın iddianamesine göre olaydan önce Ekrem A. telefonda babasıyla tartıştı. Babası vücudundaki şeytana benzeyen dövme nedeniyle oğlunu satanist olmakla suçladı. Savcı, salı gün başlayacak duruşmada Ekrem A. hakkında adam öldürmeye teşebbüsten 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ekrem A.’nın avukatı ise müvekkilinin olay ananda alkollü olduğunu belirterek, hastaneye kaldırılıp kendisine geldikten sonra kardeşinin başına geleni öğrendiğini söyledi.