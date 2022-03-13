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‘Seyirciyle birlikte izlerken boğazım düğümlendi’

#Almanya#Türkiye-Almanya Film Festivali#Tilbe Saran
‘Seyirciyle birlikte izlerken boğazım düğümlendi’

Almanya’nın Nürnberg kentinde 26’ncısı yapılan Türkiye-Almanya Film Festivali Bergen filmiyle açıldı. Filmde Bergen’in annesini canlandıran Tilbe Saran açılış galasının ardından Hürriye’te konuştu.

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TİLBE Saran sözlerine, “Film çekimlerinin ardından, çalışanlar için bir ön gösterim yapılır. Ama bu sefer öyle olmadı. Ben de seyirciyle birlikte izledim. Biraz gerildim. Neyle karşılaşacağımı bilmedim. Tiyatrodan farklı bir şey, ama seyirciyle birlikte soluk alıp vermek iyi geldi. Filmin sonunda, sanki ben o filmin içinde değilmişim gibi onlarla birlikte duygulandım ve boğazımız düğüm düğüm oldu” diye başladı. Saran, “Almanya’da da seyircimiz nasıl karşılayacak? Çok iç yakan bir filmdi. Artık bunların son bulmasını diliyoruz. Bu konuda kadınlar çoktan uyandılar. Bu filmin daha güçlü bir ses getireceğini düşünüyorum” dedi.

‘Seyirciyle birlikte izlerken boğazım düğümlendi’

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‘HASRET GİDERME OLACAK’
Türkiye’de büyük beğeni toplayan filmin Almanya’da yaşanlar Türkler için de ilginç bir olacağını söyleyen sanatçı Saran, “Hem müzikal bir yolculuk yapacaklar, hem de hasret gidermiş olacaklar. Aynı acıları paylaşanlar açısından bu duygudaşlık olacak. Türkiye’de neredeyse, her gün bir kadın öldürülüyor. Ne yazık ki, basınında iyi bir karnesi yok. Dünyanın oturup yeniden bu konuyu gündeme getirmesi gerekir” diye konuştu.

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#Almanya#Türkiye-Almanya Film Festivali#Tilbe Saran

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