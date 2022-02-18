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HABERLERAvrupa Haberleri

Seyir halindeki feribotun camları patladı

#Almanya#Fırtına#AVRUPADAN HABERLER
Seyir halindeki feribotun camları patladı

Almanya’nın kuzeyinde etkili olan ‘Ylenia’ fırtınası nedeniyle Hamburg kentinde seyir halinde olan feribotun camları patladı.

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Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan ‘Ylenia’ fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı. Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yetkililer, yolcuların kazadan yara almadan kurtulduğunu ve feribotta da ağır hasar oluştuğunu açıkladı. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de ertelendi.

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#Almanya#Fırtına#AVRUPADAN HABERLER

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