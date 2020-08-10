Seyahat yasağı kalktı, SunExpress Türkiye uçuşlarını artırdı

ALMAN hükümeti tarafından yapılan açıklamada, aynı zamanda Türkiye’den Almanya’ya geri dönecek yolcuların seyahat edebilmeleri için uçuşlarından 48 saat önce Covid-19 test yaptırmaları zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili detaylı bilgiye Sunexpress’in web sitesi sunexpress.com’dan ulaşılabilir. Türkiye’deki uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla haziran ayında hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir’den uçuş düzenleyen ilk havayolu olan SunExpress, Türkiye’nin 14 kentinden Avrupa’daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam edeceğini bildirdi.

MÜNSTER VE OSNABRÜCK’TEN ANTALYA’YA UÇUŞ

Antalya’yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan havayolu SunExpress, ağustos ayında Antalya uçuşlarında yüzde 15’lik bir kapasite artışı sunuyor. Dış hatlarda merkezi Antalya ile Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya’nın pek çok popüler şehrini bağlayan SunExpress, Ağustos ayında Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor. SunExpress, Antalya’dan Avrupa’nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, ağustos ayında Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyondan olan uçuş sayısını artırıyor. Havayolu, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin’den haftada bir kez Dalaman’a direkt tarifeli sefer sunuyor.

İZMİR’DE YÜZDE 20 KAPASİTE ARTIŞI

Dış hatlarda Almanya’nın 10 kentinden İzmir’e direkt tarifeli sefer düzenleyen SunExpress, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya’nın pek çok kentinden sefer sayısını artırıyor. Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih’e haftada 5, Viyana ve Paris’e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag’a haftada 2 ve Stockholm’e haftada 1 kez İzmir’den karşılıklı uçuş sunan SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor. Havayolu ayrıca her cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih’ten Bodrum’a direkt tarifeli seferler sunuyor. Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.