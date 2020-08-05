Seyahat uyarısının kalkması Almanya’nın yararına

ALMANYA’nın Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde tatil beldelerine seyahat uyarısını kaldırması farklı tartışmalara yol açtı. Seyahat sektörü kararı sevinçle karşılarken, test şartı tepki çekti. Türkiye’ye tatile gidenlerin dönüşte Almanya’ya gelmeden önce Türkiye’de test yaptırma mecburiyeti, test masrafını kendilerinin karşılaması, pozitif çıkanların Türkiye’de karantinaya alınması ve tedavi şartları eleştirilere hedef oldu. Almanya’nın seyahat uyarısı bulunan ve riskli bölge ilan ettiği ülkelerden dönenler, Almanya’da havaalanlarında ücretsiz test edilirken, Türkiye’ye tatile gidenlerin Türkiye’de test yaptırma mecburiyeti tepkilere yol açtı.

‘GÜVENLİK İÇİN YARARLI’

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Christofer Burger, Berlin’de hükümetin basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’yle anlaşmanın enfeksiyon güvenliği açısından Almanya’nın yararına olduğunu savunan sözcü Burger şöyle dedi: “Bakan hep şunu söyledi. Seyahat uyarısı seyahat yasağı değil, seyahat yasağının kaldırılması da seyahate teşvik değil. Seyahat yasağının kaldırılmasından önce de son haftalarda binlerce insan Almanya’dan Türkiye’ye gitti ve Türkiye’den Almanya’ya döndü.

Biz Türkiye’yle müzakerelerde bölgedeki hijyen ve güvenlik önlemlerine ek olarak tatilden dönen herkese Almanya’ya gelmeden önce test zorunluluğunu kararlaştırdık. Bu nedenle bu bir güvenlik kazanımı. Biz bunu Türkiye’deki şartlarda Almanya için enfeksiyona karşı bir kazanç olarak görüyoruz.”

‘TURİZM İYİ ORGANİZE EDİLMİŞ’

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de Akdeniz ve Ege bölgelerinde Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir olmak üzere dört ile korona seyahat uyarısını kaldırma kararı aldı. Ancak karar yolcunun Türkiye’den dönmeden 48 saat önce PCR testi yaptırmasını, 15 ile 30 Euro arasında değişen test masrafını yolcunun kendi karşılamasını, test sonucu pozitif çıkanların Türkiye’de karantinada kalmasını veya tedavisini şart koşuyor. Dört ile seyahat uyarısı kararını bu şartlarda kaldırdıklarını vurgulayan Burger, bölgedeki enfeksiyon durumuna, hijyen ve güvenlik önlemlerine, verilerin ne kadar doğru olup olmadığına, tıbbi bakımın ne kadar iyi olduğuna bakarak uyarıyı kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Burger, Türkiye’de iyi organize edilmiş bir turizm sektörü bulunduğunu, Türkiye’yle uzun süredir ilişkileri olduğunu, Türkiye’nin bu vaatlere uyacağına güvendiklerini vurguladı. Sözcü kararda bu güvenin de bir rol oynadığını söyledi.

‘HALEN RİSKLİ BÖLGE’

Sözcü Burger, Türk hükümetinin, Alman seyahat sektörünün ve Almanya’da birçok insanın bu bölgelere tatile gidebilmek için seyahat uyarısının kaldırılmasını istediğine işaret etti. Sözcü Almanya’ya dönmeden önce test şartının tüm Türkiye’den gelecekler için geçerli olduğunu ve bu dört il de dahil Türkiye’nin halen riskli bölge kapsamında yer aldığını söyledi. Burger “Türkiye’nin tamamı Robert Koch Enstitüsü’nün sayfasında risk bölgesi olarak yer alıyor. Bu dört bölge de buna dahil” dedi.