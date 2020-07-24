Seyahat uyarısında Almanya’dan Türkiye’ye yeşil ışık

ALMAN hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısının adım adım kaldırabileceğini söyledi. Bayern 2 radyo kanalına mülakat veren Bareiss, “Ege Bölgesi, İzmir, Antalya ya da Bodrum gibi yerlerde enfeksiyon oranlarının düşük olması halinde, adım adım açmamız gerekir” dedi. Bareiss, koronavirüs vaka sayılarının düşük kalması halinde hükümetin “Daha uzun süreli seyahat uyarılarında bulunması için de bir gerek olmayacağını” ifade etti.

DÖNÜŞ ÖNCESİ TEST ÖNEMLİ

Hükümet yetkilisi, Federal Sağlık Bakanı ile eyalet sağlık bakanlarının yaptığı toplantıda gündeme gelen Almanya’daki havalimanlarında koronavirüs testi uygulaması başlatılması konusuna da değindi. Bu uygulamayı son derece önemli bulduğunu belirten Bareiss, Türkiye’ye seyahat edenlerin de Almanya’ya dönmeden önce orada test yaptırması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ankara ile temasların devam ettiğini belirten Bareiss, yeni enfeksiyon zincirlerinin oluşmaması için güvence sağlamanın önemine dikkat çekti.

14 GÜN KARANTİNA

Almanya’da test yaptırmayan ya da korona pozitif olan kişiler 14 gün süreyle karantina altına alınıyor. Alman Dışişleri’nin Alman vatandaşlarına yönelik turistik seyahat uyarısı sadece Avrupa Birliği ülkeleri, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre, Büyük Britanya, Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan’ı kapsamıyor. Türkiye’nin de aralarında diğer tüm ülkeler için yapılan uyarının geçerlilik süresi 31 Ağustos tarihinde doluyor. Türkiye, aynı zamanda ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerle birlikte Robert Koch Ensitüsü’nün riskli ülkeler listesinde bulunuyor.