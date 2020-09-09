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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 09.09.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Seyahat uyarısı uzatıldı

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Seyahat uyarısı uzatıldı
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Başbakan Angela Merkel başkanlığında çarşamba günü toplanan Bakanlar Kurulu, 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül’e kadar uzattı.

UZATMA kararını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, hükümetin haftalık basın toplantısında açıkladı. Sözcü yaptığı açıklamada, daha önce 14 Eylül’e kadar geçerli olanan seyahat uyarısının böylece yaklaşık iki hafta daha uzatıldığını kaydetti. Sözcü, 1 Ekim’de yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında konunun tekrar ele alınacağını ve dünyadaki ile Almanya’daki vaka sayısının seyrine göre kararın gözden geçirileceğini vurguladı. Sözcü, 1 Ekim’deki toplantıda bu kez her ülkeyi tek tek değerlendirip ona göre uzatma kararının verileceğinin altını çizdi.

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