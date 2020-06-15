Seyahat uyarılarının turizmcilere maliyeti 10.8 milyar Euro

YAKLAŞIK 7 milyon Alman’ın tercih ettiği Türkiye, Tunus ve Mısır gibi ülkelere seyahat uyarılarının kaldırılmamasının Alman turizmine 9 milyar Euro’dan daha fazla bir maliyeti olacağını belirten Fiebig, “Koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısı ile mart ayı ortasından günümüze kadar zor günler yaşayan turizm sektörü yeni uyarılarla zararlarını telafi etmesi daha da zorlaşmıştır” dedi. DRV Başkanı Fiebig, hükümetin seyahat uyarısına tepki gösterirken, uyarıların 160 ülkeden fazla olduğunu ve bu ülkelere tatil paketi satan turizmcilerin müşterilerine geri ödeme yapmak zorunda olduklarının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Fiebig, söz konusu geri ödemelerin sektöre büyük bir sıkıntıya neden olduğunu dile getirdi.