Seyahat dalgasıyla ikinci dalga riski artacak!

DÜNYA Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa’da turistik seyahatlerin sınırlamalarının gevşetilmesini eleştirdi. Funke Medya grubu gazetelerine demeç veren Montgomery, Avrupa’da sınırların kapalı kalmaya devam etmesini tavsiye ederek, Alman hükümetini ekonomik nedenlerle hareket etmekle ve sağlık tehlikesini göz ardı etmekle suçladı.

İKİNCİ DALGA DAHA TEHLİKELİ

Normale dönüş için çok erken olduğu görüşünü savunan Montgomery, “Sağlık açısından insanların şimdi yerlerinde kalmaya devam etmeleri en iyisi olur. Avrupa ülkeleri arasında seyahat sınırlamalarını gevşetme girişimi beni çok endişelendiriyor. Bu, kim daha hızlı, kim daha çabuk açacak yarışına dönüyor. Seyahat dalgasıyla birlikte ikinci dalga riski artacak. İkinci dalga birincisinden çok daha sert vuracak, çünkü insanlar birincide olduğu gibi artık dikkatli olmayacak. Sınırların açılması için henüz çok erken” diye konuştu.