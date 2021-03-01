NÜRNBERG’de bugün iş başı yapan kadın ve erkek kuaför salonu sahibi Bilal İnak, üç ay kapalı kalmanın ardından ikinci kez açıldıklarını belirterek, kurallara harfiyen uyduklarını söyledi. İnak, “Çok sevinçliyiz. Tüm hazırlıklarımızı ve temizliklerimizi yaptık. Hepimizin sağlığı için kurallara son derece dikkat ediyoruz.13 koltuklu kuaför salonumuzda, koltuk aralarını genişlettik, dolu olan salonumuza gelenleri geri gönderiyoruz. Randevu alıp geliyorlar. Saç kesimi öncesi saçı mutlaka yıkıyoruz ve mutlaka FFP2 maskesi kullanıyoruz” dedi. Berberlerin yanı sıra vatandaşlar da “Sevinçliyiz hem de çok sevinçliyiz” dediler.