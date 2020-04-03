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Avrupa
DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Sevgilisi dönemeyince intihar etti

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Sevgilisi dönemeyince intihar etti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya’ya çalışmaya gelen sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4’üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 

ALANYA’nın Kestel Mahallesi’ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4’üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar’ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar’ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya’ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti.

Sevgilisi dönemeyince intihar etti

Sevgilisi dönemeyince intihar etti

 

 

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