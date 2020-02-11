MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi
GeriAvrupa ‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi

Almanya’da ‘Valentinstag’ olarak bilinen ve 14 Şubat’ta kutlanan ‘Sevgililer Günü’ öncesi, Başbakan Angela Merkel’e bir demet çiçek verildi.

ÇİÇEK demetini Merkel’e, başbakanlık binasında Almanya 2019/2020 Çiçek Perisi Annika Stroers ile Alman Bahçecilik Merkez Birliği (ZVG) Başkan Yardımcısı Hartmut Weimann takdim etti. Alman İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, çiçekler, her yıl şubat ayında zamlanıyor.

‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi
Geçen yıl şubat ayında çiçek fiyatları yıl geneline göre yüzde 4.7 oranında zamlandı. Bu zamlara ek olarak yıllık yüzde 2.4 oranında bir fiyat artışı ve gönderim ücretlerine de yüzde 3 zam geliyor. Bu da çiçek göndermek isteyenlere için maliyeti yükseltiyor.
‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle