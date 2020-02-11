‘Sevgililer Günü’ çiçeği üç gün önce geldi

ÇİÇEK demetini Merkel’e, başbakanlık binasında Almanya 2019/2020 Çiçek Perisi Annika Stroers ile Alman Bahçecilik Merkez Birliği (ZVG) Başkan Yardımcısı Hartmut Weimann takdim etti. Alman İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, çiçekler, her yıl şubat ayında zamlanıyor. Geçen yıl şubat ayında çiçek fiyatları yıl geneline göre yüzde 4.7 oranında zamlandı. Bu zamlara ek olarak yıllık yüzde 2.4 oranında bir fiyat artışı ve gönderim ücretlerine de yüzde 3 zam geliyor. Bu da çiçek göndermek isteyenlere için maliyeti yükseltiyor.