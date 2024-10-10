‘Sevgili Katilim Berlin’, Altın Portakal’da prömiyer yaptı

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Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 61’inci kez düzenleniyor. Festivalin 4’üncü gününde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışan ve festivalde dünya prömiyerini yapan Neco Çelik’in ‘Sevgili Katilim Berlin’ filmi izleyiciyle buluştu. Türkiye ve Almanya ortak yapımı olan ve Almanca konuşulan filmin oyuncuları arasında Larissa Herden, Kida Khodr Ramadan, Katharina Thalbach bulunuyor. Jules Verne’in ‘Çin’de Bir Çinlinin Başına Gelenler’ kitabından uyarlanan film, bunalımda olan ancak intihar edemeyen kadının kendisini öldürmesi için tuttuğu kiralık katille arasında gelişen aşkı konu alıyor. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda yapılan gösterimin ardından film ekibi söyleşiye katıldı.

Yönetmen Neco Çelik

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‘TÜRKÇE GİZLİ ANA DİL’

Filmin yönetmeni Neco Çelik de “Berlin’de yaptığımız bu filmi Antalya’da gösteriyor olabilmek, çok büyük bir gurur. Almanya’da böyle filmler yapmak, bizim için çok zor bir şey. Çünkü burada karakter üzerinden anlatılan, toplumun içinde ötekileştirilmiş bir hikâye var. Bizim orada yaşadığımız durumu anlatan bir hikâye. 4 ay içerisinde projeyi yaptık, bitirdik. Bu hikâye yüzyıllardır anlatılıyor ama ilk defa bir kadın üzerinden anlatıldı” dedi.

Yapımcı Murat Şeker

Filmde toplum dışına itilmiş bir kişinin zihninin içine girmeye çalıştıklarını söyleyen yapımcı Murat Şeker ise “Bu filmin hikâyesini Antalya’da başlatmak, bilinçli bir tercih. Genelde Türkiye’den Avrupa’ya yönelik finans arayışı vardır. Bu sefer Almanya’da, Türkiye’ye dönük finansal bir destek arayışıyla yapılmış film olduğu için hikâyesini buradan başlatmanın doğru olduğunu düşündük. Daha önce festivalde ana dili Almanca olan bir film yarıştı mı bilmiyorum ama Almanya’da 3 milyon Türk var. Aslında gizli bir ana dil” diye konuştu.

Filmin başrol oyuncusu Larissa Herden de karakteri anlayabilmek için hikâyenin orijinaline ait kitabı okuduğunu söyledi. Herden, “Projeyi okuyunca çok beğendim ve katılmak istedim. İstanbul’a geldim ama onun dışında Türkiye’ye hiç gelmedim” dedi.