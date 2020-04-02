Sevgili borsası durdu: Partner yok, yazışmak var!

KORONAVİRÜS nedeniyle ülkede eş ve partner arayan kimsenin kalmadığına dikkat çeken sözcü, yeni müşteri ve üye kazanmak için şirketlerin gazetelere reklam vermeye devam ettiğini söyledi. Sözcü, “Hem gelir yok hem de maliyetler arttı. Virüs nedeniyle kimse eş ve sevgili aramıyor artık. Yaptığımız tanıtımların karşılığı olarak yeni üyeler ve müşteriler de kazanamıyoruz. Bu durum ne kadar sürer bilinmiyor” dedi. Eş ve sevgili borsasının tamamen durduğu ve yeni kayıtların alınmadığı da belirtiliyor. 9 Mart’tan itibaren faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen şirket sahipleri, üyelerinin buluşmak ve partner olmak yerine son 20 gündür yoğun şekilde sadece yazıştıklarını ifade ettiler.