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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Sevgili borsası durdu: Partner yok, yazışmak var!

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Sevgili borsası durdu: Partner yok, yazışmak var!
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Almanya’da eş ve sevgili arayanları buluşturan şirketlerin koronavirüs nedeniyle işlerinin durduğu ve iflas nokatsına geldiği belirtildi. Şirketlerin üyesi olduğu çatı derneğin basın sözcüsü “Boğazımıza kadar suya battık” sözleriyle durumu özetledi.

KORONAVİRÜS nedeniyle ülkede eş ve partner arayan kimsenin kalmadığına dikkat çeken sözcü, yeni müşteri ve üye kazanmak için şirketlerin gazetelere reklam vermeye devam ettiğini söyledi. Sözcü, “Hem gelir yok hem de maliyetler arttı. Virüs nedeniyle kimse eş ve sevgili aramıyor artık. Yaptığımız tanıtımların karşılığı olarak yeni üyeler ve müşteriler de kazanamıyoruz. Bu durum ne kadar sürer bilinmiyor” dedi. Eş ve sevgili borsasının tamamen durduğu ve yeni kayıtların alınmadığı da belirtiliyor. 9 Mart’tan itibaren faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen şirket sahipleri, üyelerinin buluşmak ve partner olmak yerine son 20 gündür yoğun şekilde sadece yazıştıklarını ifade ettiler. 

 

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