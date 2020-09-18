BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Sessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’
Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Emniyet Teşkilatı’na bağlı aşırı sağcı 30 polisin kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarının ortaya çıkmasından sonra sessizliğini bozan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, emniyet teşkilatlarında ırkçı araştırma yapılması yönündeki taleplere karşı çıktı.
Süddeutsche gazetesine konuşan Seehofer, “Süreç can yakıyor. Ancak emniyet teşkilatlarındaki polislerin ezici çoğunluğu özgür demokratik yapımızı savunuyor ve bu tür olaylardan uzak duruyor” dedi. Bakan, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eylül ayı sonunda kamu alandaki ırkçılıkla ilgili bir durum raporu sunacağını da kaydetti.
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