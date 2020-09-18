Sessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’

Süddeutsche gazetesine konuşan Seehofer, “Süreç can yakıyor. Ancak emniyet teşkilatlarındaki polislerin ezici çoğunluğu özgür demokratik yapımızı savunuyor ve bu tür olaylardan uzak duruyor” dedi. Bakan, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eylül ayı sonunda kamu alandaki ırkçılıkla ilgili bir durum raporu sunacağını da kaydetti.