MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’
GeriAvrupa Sessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Sessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sessizliğini bozdu: ‘Süreç can yakıyor ama...’
Abone Olgoogle-news

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Emniyet Teşkilatı’na bağlı aşırı sağcı 30 polisin kendi aralarında kurdukları WhatsApp gruplarında ırkçı paylaşımlarının ortaya çıkmasından sonra sessizliğini bozan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, emniyet teşkilatlarında ırkçı araştırma yapılması yönündeki taleplere karşı çıktı.

Süddeutsche gazetesine konuşan Seehofer, “Süreç can yakıyor. Ancak emniyet teşkilatlarındaki polislerin ezici çoğunluğu özgür demokratik yapımızı savunuyor ve bu tür olaylardan uzak duruyor” dedi. Bakan, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın eylül ayı sonunda kamu alandaki ırkçılıkla ilgili bir durum raporu sunacağını da kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle