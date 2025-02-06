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‘Sessiz kalamazdım’ dedi, Merz’e yüklendi

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#AVRUPADAN HABER#Angela Merkel#Die Zeit
‘Sessiz kalamazdım’ dedi, Merz’e yüklendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:11

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel, Die Zeit gazetesine verdiği röportajda, CDU lideri Friedrich Merz’in göç politikasına ilişkin AfD’nin desteğiyle Federal Meclis’ten geçirdiği önergeyi bir kez daha sert bir dille eleştirdi. Merkel, “Zor koşullarda bile AfD ile çoğunluk oluşturulmamalı” diyerek, bu durumun temel demokratik ilkelerle çeliştiğini vurguladı.

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MERZ’in göç politikasıyla ilgili tutumunu önceden bilgilendirmediğini belirten Merkel, sessiz kalmanın doğru olmadığını düşündüğü için kamuoyuyla görüşlerini paylaştığını söyledi. Merkel, “Bu, temel bir ilke meselesi. Normalde günlük siyasete müdahil olmam ama bu durumda sessiz kalamazdım” dedi. Geçen hafta Merz’i, daha önce yaptığı açıklamalara ters düşmekle suçlayan Merkel, Merz’in kasım ayında AfD ile hiçbir şekilde ortak hareket etmeyeceğine dair verdiği sözü hatırlattı. “Bu sözü destekliyorum ve hâlâ arkasında durulması gerektiğine inanıyorum” diyen Merkel, AfD ile iş birliği yapılmasını siyasi bir hata olarak nitelendirdi. Merkel, eleştirilerini oy verme süreci tamamlandıktan sonra yapmayı tercih ettiğini, konuyu iyice değerlendirmek için bir gece düşündüğünü söylerken, “Hızlı tepkilerden kaçındım ama sonunda sessiz kalmak doğru olmazdı” ifadelerini kullandı.

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GÖÇÜ KONTROL ALTINA ALDIK
Merkel, mülteci politikası konusundaki eleştirilere de yanıt verdi. 2015’teki mülteci krizine atıfta bulunarak, sınır kontrolleri ve AB-Türkiye anlaşmasıyla düzensiz göçü azaltmada önemli başarılar elde ettiklerini savundu. “2017, 2018 ve 2019 yıllarında göçü kontrol altına almayı başardık. Bu politikaları yanlış olarak değerlendirmiyorum” dedi. Merkel ayrıca, AfD’nin oy artışının kendi sorumluluğunda olmadığını belirtti. “Görevden ayrıldığımda AfD’nin oy oranı yüzde 11’di. Bugün yüzde 20’nin üzerinde olmalarının sorumluluğu bana ait değil” diyerek, CDU ile CSU arasındaki göç politikası anlaşmazlıklarının AfD’ye zemin hazırladığını da kabul etti.

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#AVRUPADAN HABER#Angela Merkel#Die Zeit

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