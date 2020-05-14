Bundesliga derbi ile açılış yapıyor

Alman futbolu salgından sonra ilk santra için geri sayımda. Yaklaşık iki aylık aranın ardından sahneye çıkacak takımlar, Cumartesi günü başlayacak Bundesliga için son hazırlıkları yapıyor. Açılış gününde Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a konuk olacak Schalke 04, David Wagner yönetiminde dev maça hazırlanıyor. Antrenmanlarda sosyal mesafenin kalktığı Almanya'da tesislere maskeyle giden oyuncuların çalışma boyunca maske kulllanmadıkları dikkatlerden kaçmadı. Yüz yılı aşkın süredir iki takım arasında yaşanan mücadelede Kovid-19 salgını nedeniyle yeni bir perde açılıyor. Neredeyse 20 yıldır 70 binin altına inmeyen taraftarın önünde onanan deribiye bu kez seyirci alınmayacak. Maç boş tribünlerin önünde oynanacak.

İŞÇİ SINIFININ TAKIMLARI

İki kulübü de Ruhr Havzası'ndaki maden ve kömür ocaklarında alın teri döken işçiler kurdu. Kömür karası, bira sarısı renkleri taşıyan Dortmund ile gök mavisi Schalke'nin mücadelesi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. 1950 yılına kadar Dortmund'un dişe dokunur bir başarısı yok. Schalke ise özellikle Nazi rejiminin hüküm sürdüğü yıllarda peş peşe şampiyonluklar elde etti. Rakibine de bariz üstünlük kurdu. Bunda nazilerin Polonya kökenli işçileri asimile etme hevesinin de etkisi büyük. 1950'den sonra ise Dortmund üstünlüğü ele geçirir. Farklı liglerde başlayan rekabet uzun yıllardır Bundesliga'da da sürüyor. İki takım Bundesliga'da 95 kez karşı karşıya geldi. 33 maçı Dortmund kazandı. Schalke'nin galibiyet sayısı 32. Derbi 30 kez de berabere sonuçlandı. Dortmund 147 gol atarken, Schalke bulduğu 137 gole sevindi. İki takımın Bundesliga'da 96. randevusunda Türkiye kökenliler de yer alıyor. Karşılaşmayı yönetmesi için Bundesliga'nın en başarılı hakemi olarak öne çıkan Deniz Aytekin görevlendirildi. Bu maç FİFA kokartlı 41 yaşındaki Aytekin'nin 175. Bundesliga karşılaşması olacak.Schalke'de Alman milli Suat Serdar ile Türk milli Ozan Kabak'ın da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Dortmund'da orta sahada Alman milli Emre Can'a bu maçta büyük görev düşecek. Ligde 51 puanı bulunan Dortmund, lider B. Münih'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. 6. sıradaki Schalke ise 47 puana sahip. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç golsüz berabere sona ermişti. İki takım dışında cumartesi günü beş karşılaşma daha oynanacak. Lider Bayern Münih de Pazar günü sahne alacak. Union Berlin'e konuk olacak Bavyera ekibinde, antrenman rutinleri eskiye döndü. Pazartesi günü Werder Bremen ile karşılaşacak Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Peter Bosz da heyecanlı; "Gerçek futboldan uzak kalan birçok insanın bizi izleyeceğini biliyoruz. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na benzer bir ilgi olabilir. Bunun parçası olmak büyük mutluluk."

Bitime 9 hafta kalan Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMARTESİ

Dortmund – Schalke (15.30)

RB Leipzig – Freiburg (15.30)

Düsseldorf – Paderborn (15.30)

Hoffenheim – Hertha Berlin (15.30)

Augsburg – Wolfsburg (15.30)

Frankfurt – M'gladbach (18.30)

PAZAR

Köln – Mainz (15.30)

B. Münih – Union Berlin (18.00)

PAZARTESİ

W. Bremen - Leverkusen (20.00)