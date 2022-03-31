Sesli mesaj, daha hızlı daha kolay olacak

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Sesli mesaj gönderecek kişinin, mesajı göndermeden önce güvenlik açısından son bir kez daha dinleyebilmesi gerekiyor. Ayrıca arada bir şey yapmak veya düşünmek için de kayıt beklemeye alınabilecek. Sohbette, sesli mesaj artık düz bir çizgi olarak değil, ses/frekans dalgası biçiminde görüntülenecek. Böylelikle kayıt istenildiği gibi kontrol edilebilecek, geri veya ileri kaydırılabilecek. Dinleme sırasında kayıt kesilirse, otomatikman kaldığı yerden başlatılabilecek. Uzun mesajlar sohbet içinde kalmadan da dinlenebilecek. Böylece, sesli mesaj dinlenirken diğer mesajlara da yanıt verilebilecek. Ayrıca hem kendi mesajlarınız hem de yönlendirilenler 1.5 veya 2 kat hızlandırılarak dinlenebilecek. WhatsApp kullanıcıları her gün 7 milyar sesli mesaj gönderiyor.