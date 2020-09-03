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BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 03.09.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Ses kayıt davasını Maike Kohl Richter kazandı

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Ses kayıt davasını Maike Kohl Richter kazandı
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Eski başbakanlardan Helmut Kohl’ün hayatıyla ilgili ses kayıtları davasını eşi Maike Kohl Richter kazandı.

FEDERAL Mahkeme Kohl’ün eşini haklı buldu. Karara göre, Kohl’ün metin yazarı gazeteci Heribert Schwan, elindeki ses kayıtları ve yazdığı pasajlar hakkında Kohl’ün eşi Maike Kohl Richter’e bilgi verecek. Dava sonucu Maike Kohl Richter’in bu ses kayıtları ve yazıya dökülen pasajları alması için ilk adım olarak görülüyor.

KİTABI TOPLATTIRDI
Eski başbakanlardan Kohl, metin yazarı Heribert Schwan’a biyografisi için yaklaşık 630 saat tutan özel demeçler vermişti. Bu konuşmaları kayda alan gazeteci Schwan, ‘Vasiyet-Kohl Protokolü’ adıyla Kohl’ün anılarında kullandı. Kitapta bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski Cumhurbaşkanı Wulff gibi Kohl’ün en yakın mesai arkadaşlarına hakarete varan ifadelerin yer alması üzerine Helmut Kohl, hayattayken dava açarak kitabı toplattırdı ve mahkeme kitaptan Kohl’ün ağzından yazılan sözlerin çıkarılmasına karar verdi.

 

 

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